РИАМО - 21 мая. Трое неизвестных около часа ночи в четверг напали на мужчину в парке «Кузьминки» на юго-востоке столицы и отобрали вещи на сумму 61,5 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Полицейские установили, что злоумышленники напали на потерпевшего у Шибаевского пруда вблизи д. 96 по ул. Юных Ленинцев и распылили ему в лицо содержимое перцового баллончика.

После этого у него забрали золотой браслет, сумку с документами, телефон, полторы тысячи рублей наличными и банковские карты. После этого они скрылись.

Потерпевший не обращался за медицинской помощью.

Возбуждено головное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).