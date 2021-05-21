РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мая. Арбитражный суд Московской области отказал в удовлетворении требований компании «В Лесу» из подмосковного Красногорска по включению в реестр лицензий УК, сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Московской области.

«Арбитражный суд Московской области отказал в удовлетворении требований ООО «В Лесу» из Красногорска, которое пыталось оспорить бездействие Госжилинспекции Московской области при ведении регионального реестра лицензий УК», – сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Поводом стало невключение в реестр сведений о том, что «В Лесу» управляет домами №16 и 18 по Лесной улице в поселке Отрадное. Однако Арбитраж не согласился с управляющей организацией.

Суд отметил: на день направления заявления коммунальщиков у Госжилинспекции отсутствовали основания для внесения изменений в реестр. А вот на момент рассмотрения дела изменения уже были внесены. В частности, информация о том, что двумя домами управляет «В Лесу», отражена в системе ГИС ЖКХ.

«Избранный ООО «В Лесу» способ защиты не приведет к восстановлению его субъективных прав. Заявитель не обосновал, каким образом удовлетворение настоящего требования может восстановить его нарушенные права и законные интересы», – говорится в решении Арбитражного суда.