РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 мая. В Домодедове задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении двух иномарок, сообщили в УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть поступило заявление от местных жителей о том, что неизвестный разбил лобовые стекла двух автомобилей иностранного производства, припаркованных на одной стоянке около дома на Каширском шоссе. Сумма ущерба составила более 92 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления. Он признался, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, и не смог объяснить причину своего поведения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.