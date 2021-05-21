РИАМО - 21 мая. Встреча представителей госструктур с председателями и инициативным группами садоводческих и дачных товариществ городского округа Истра состоится в пятницу в 15:00 в истринском Доме культуры, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.
На встрече обсудят вопросы оформления имущества и земли, дачную амнистию, налогообложения, лицензирования скважин. С наступлением дачного сезона и началом отпусков поток вопросов по оформлению имущества в адрес государственных структур значительно увеличился.
Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что большая часть незарегистрированных объектов находится в садоводческих и дачных товариществах, а выездные встречи – это наиболее эффективный способ диалога на имущественные темы, который позволяет не только проинформировать граждан о важных инициативах, но и получить от них обратную связь по проблемам, с которыми они сталкиваются.
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