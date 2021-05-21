РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 мая. Постановление об административной ответственности за нарушение лицензионных требований, которое Госжилинспекция Московской области приняла в отношении ООО «УК «Орион-Юг» из городского округа Домодедово, является законным, сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Московской области.

В марте 2021 года при проверке обращения жителя дома №1/1 по Овражной улице в микрорайоне Северный были выявлены многочисленные нарушения. В частности, была повреждена отмостка и разрушены парапеты при входе в подвальное помещение. В самом подвале отсутствовала теплоизоляция на трубопроводах горячего водоснабжения и отопления, он оказался захламлен и не освещен.

Управляющей компании выдали предписание об устранении нарушений и составили административный протокол. В результате его рассмотрения управляющую компанию «Орион-Юг» признали виновной и наложили на нее административный штраф.

Это решение УК пыталась обжаловать в Арбитражном суде Московской области, однако тот не согласился с заявлением. Суд отметил, что УК не приняла надлежащих мер по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома. Необоснованными признаны и доводы о том, что инспекторы нарушили процессуальные требования КоАП РФ.

В итоге, Арбитраж пришел к выводу, что ни материальных, ни процессуальных оснований для отмены оспариваемого постановления не имеется.