РИАМО - 21 мая. За последние сутки в столице выявили 2954 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе выявили 1 151 462 случая заражения, сообщает московский оперштаб.

В мегаполисе продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Кроме того, в общественных местах по-прежнему действует масочно-перчаточный режим. Находиться в аптеках, магазинах и транспорте запрещено без средств индивидуальной защиты.

За последние сутки в России выявлено 8 937 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Скончались 389 человек с коронавирусом, выздоровели после инфекции 9 350 человек.

С начала пандемии в России выявили 4 983 845 случаев коронавируса в 85 регионах. 4 601 120 пациентов выздоровели, 117 739 человек с коронавирусом скончались.

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