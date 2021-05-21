РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. В горокруге Люберцы четырех граждан соседних государств обвинили в незаконном лишении свободы двух женщин, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин и двух женщин, обвиняемых в незаконном лишении свободы.

По данным следствия, 16 мая 2021 года обвиняемые под предлогом трудоустройства пригласили двух женщин без определенного места жительства в квартиру, расположенную в городе Люберцы. Отобрав у них документы, удостоверяющие личность, и удерживая их в квартире под угрозой применения насилия, обвиняемые заставили женщин просить подаяние в подземных пешеходных переходах на территории Москвы и Московской области.

Потерпевших удерживали в течение трех дней, после чего одна из них решила сбежать из квартиры. Женщина, спрыгнув с балкона с высоты 2 этажа, получила травму позвоночника и стала звать на помощь. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, и потерпевшую госпитализировали в местную больницу. Там она рассказала обо всех обстоятельствах совершенного в отношении нее и еще одной женщины преступления.

В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий обвиняемых задержали и доставили следователю.

Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области провели осмотр места происшествия, допросили потерпевших и свидетелей. Планируется назначение судебно-медицинских, психолого-психиатрических экспертиз, фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение.

Также проводится проверка на причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям на территории Москвы и Московской области. В ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.