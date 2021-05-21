РИАМО – 21 мая. МТС Банк запустил программу лояльности с кешбэком до 50 тыс. рублей в месяц по корпоративной карте MTС Business. Повышенный кешбэк в 5% возвращается за популярные бизнес-расходы: от курьерской доставки и такси до оплаты страховых и юридических услуг. Карта оформляется бесплатно к счету клиента в МТС Банке, сообщает пресс-служба МТС Банка.

Повышенный кешбэк в 5% начисляется в рублях за оплату мебели для офиса, курьерскую доставку, такси, страховых и юридических услуг. За остальные покупки возвращается кешбэк 0,5% (кешбэк не начисляется на снятие, внесение и перевод средств, оплату брокерских услуг, телекоммуникационных услуг, а также иных операций в соответствии с правилами программы лояльности, указанными на сайте по ссылке) от потраченной суммы.

Для начисления кешбэка предпринимателю необходимо совершить покупки на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц суммарно по всем действующим корпоративным картам МТС Business, привязанным к одному карточному счету. Выплата осуществляется на счет корпоративной карты в последний рабочий день календарного месяца.

MTС Business – это эффективный инструмент для управления счетом в режиме 24/7 и контроля средств компании, возможность снятия наличных до трех миллионов рублей в месяц, бесплатное внесение выручки через банкоматы МТС Банка, а также оперативная оплата любых бизнес-расходов.

С корпоративной картой удобно и выгодно приобретать товары и мебель для офиса, оплачивать юридические и страховые услуги, а также транспортные и командировочные расходы сотрудников – теперь за все эти операции возвращается рублевый кешбэк, который можно направить на дополнительное развитие бизнеса.

Для подключения или отключения программы лояльности достаточно позвонить по телефону 8 (800) 250-01-99 или обратиться в отделение банка по месту обслуживания.

Новые клиенты сегмента малого бизнеса также смогут оформить карту при подключении программ расчетно-кассового обслуживания (РКО) для рублевых счетов. Действующие клиенты – индивидуальные предприниматели и компании малого бизнеса – могут оформить корпоративную карту МТС Business с бесплатным обслуживанием в первый год через онлайн-заявку на сайте банка или обратившись к менеджеру по месту обслуживания расчетного счета.

С более подробными условиями открытия и использования карты МТС Business можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.