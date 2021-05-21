РИАМО - 21 мая. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что через 50 лет человечество ждут глобальные изменения в сфере технологий и путешествий в космосе, пишет Федеральное агентство новостей.

«То, что будет через 50 лет, сложно предвидеть. Будут большие перемены в сфере технологий, космических путешествий, исследований в области ДНК», – сказал Маск в ходе российского марафона «Новое Знание».

Маск также считает, что нужно развивать взаимодействие человека и искусственного интеллекта. Это необходимо для «расширения границ сознания».

Ранее американский бизнесмен сообщил, что марка Tesla придет в Россию, а на территории страны может появиться завод по сборке электрокаров.

Марафон «Новое знание» проводится 20-22 мая в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов РФ.