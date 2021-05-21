РИАМО - 21 мая. В ходе проверки на станции Пески Рязанского направления МЖД пресекли 12 нарушений перехода путей в неположенном месте, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.

Рейд провели министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с РЖД. С жителями проведены разъяснительные беседы по мерам безопасности на железной дороге.

В Подмосковье регулярно проводят рейды в аварийных и потенциально опасных местах на железной дороге. Только в этом году на ж/д инфраструктуре в Коломне зафиксировано снижение числа погибших до 1 человека (за аналогичный период прошлого года - 4 погибших). Причиной смертельного случая стал переход путей в неположенном месте.

Минтранс Подмосковья призывает жителей пользоваться только санкционированными переходами, не отвлекаться на телефон и снимать наушники при переходе ж/д путей.