РИАМО - 21 мая. Валидаторы установили еще на 18 остановочных пунктах Казанского направления МЖД (ход на Черусти), сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

Таким образом, расширен перечень станций, от которых пассажиры указанного направления смогут оформлять проездные документы в официальном мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» и в приложениях партнеров.

ЦППК оборудует валидаторами станции, где невозможна установка турникетных линий. Устройства позволяют активировать билеты, приобретенные в мобильном приложении. Всего теперь валидаторами на Казанском направлении оборудован 31 остановочный пункт.

Список станций, от которых запускаются продажи электронных билетов: Коренево, Гжель, Родники, Люберцы 2, Овражки, Кузяево, Подосинки, Григорово, Шевлягино, Хрипань, Ост.пункт 55 км, Ост.пункт 41 км, Платформа 49 км, Ост.пункт 52 км и Донино

На трех станциях — Вялки, Анциферово, Игнатьево валидаторы будут введены в эксплуатацию в ближайшее время.

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