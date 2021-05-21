РИАМО - 21 мая. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы приняла решение прекратить реализацию инвестиционного проекта на улице Болотниковской, где планировали разместить автобазу. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Ранее планировалось на участке площадью 0,48 га разместить некапитальную автобазу с административно-бытовым корпусом, ангарами, контрольно-пропускным пунктом и складом.

На этот участок 14 лет назад был оформлен договор аренды земельного участка, предусматривающий завершение строительства этих объектов.

Условия не были выполнены. Имеется накопленный долг по арендной плате и пени, в связи с чем принято решение согласиться с расторжением договора аренды в одностороннем порядке.

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