РИАМО - 21 мая. Американский бизнесмен Илон Маск на марафоне «Новое Знание» заявил, что заводы по сборке электромобилей Tesla могут появится в России и Казахстане, а также ряде других стран СНГ, пишет Nation News.

«Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России. Я думаю, что это будет потрясающе», — сказал Маск.

По словам предпринимателя, это решение будет «крайне важным» для его компании.

Марафон «Новое знание» проводится 20-22 мая в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов РФ.

Илон Маск — американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Он находится в тройке богатейших людей мира с состоянием порядка 160 млрд долларов.

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