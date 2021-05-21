РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мая. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский поздравил выпускников с праздником последнего звонка, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Торжественные церемонии прощания со школой стартовали в подмосковном Красногорске в пятницу. Алексей Спасский, замглавы администрации по социальной сфере Татьяна Квасникова и начальник управления образования Наталья Тимошина пришли поздравить 11-классников школы №15. В мероприятии приняли участие директор школы Ольга Гацкевич, педагоги и родители выпускников.

«Праздник последнего звонка - день долгожданный, торжественный и, наверное, немного грустный. Последний звонок сегодня прозвучит для более чем 1,4 тыс. выпускников 11 классов школ Красногорска и для более чем 2,7 тыс. девятиклассников», - сказал Спасский.

Он отметил, что школа №15 является одной из лучших в округе и уже три года находится на 24 месте по комплексной оценке среди всех школ Московской области.

«Это огромная заслуга руководства школы и педагогического коллектива, который щедро вкладывает в учеников свои знания, умения, и, конечно, ваша. Все 52 сегодняшних выпускника отмечены как яркие личности, победители конкурсов, олимпиад, призеры первенств», - обратился к 11-классникам Спасский.

Он пожелал выпускникам успешной сдачи единого госэкзамена и поступления в выбранный вуз.

В завершение торжественного мероприятия глава округа вместе с выпускниками посадил на территории школы деревья.