РИАМО - 21 мая. Подать заявление об изменении адреса для получения налоговых уведомлений стало можно в любом подмосковном многофункциональном центре госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
По его словам, это нужно, чтобы избежать налогового нарушения за несвоевременное предоставление документов. Услуга предоставляется в день обращения.
В МФЦ нужно взять талон «Прием заявления о предоставлении налогоплательщиком налоговому органу адреса для направления по почте документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах». Сотрудник центра оформляет заявление, посетитель проверяет данные и ставит подпись. После этого запрос об изменении адреса регистрируют в системе.
Сервисом могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет, физические лица.
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