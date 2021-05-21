РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 мая. В подмосковных Котельниках с начала текущего года выполнили 42 заявки от жителей по ремонту и обслуживанию кровель, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

«Губернатор Московской области в своем ежегодном обращении подчеркнул, что разбор жалоб и обращений жителей, в том числе в ЦУРе – ключевая задача, которая уже никому не кажется скучной и рутинной работой. Поскольку от состояния кровель многоквартирных домов напрямую зависит здоровье и настроение людей, сохранность их имущества, мы держим эти работы на особом контроле», – сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Управляющие организации городского округа Котельники в 2021 году отработали 42 заявки жителей в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО) по поводу различных нарушений в содержании кровель многоквартирных домов. Это в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.