РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 мая. В подмосковном Дзержинском 48% заявок по ремонту лифтов выполнили некачественно, проверки прошли в мае, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

«Любая неисправность в работе лифтового оборудования рискует остановить жизнь дома. Если молодежь, в случае необходимости, может спокойно использовать лестницу, то для более возрастных собственников, людей с инвалидностью, родителей с колясками, да и просто тех, кто несет тяжелые сумки из магазина, с такими поломками проживание в доме существенно осложняется», – сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

В такой ситуации жителям нужно срочно обращаться в свою управляющую организацию, поскольку именно она заключает договор с фирмами, специализирующимися на обслуживании лифтов, и следит за выполнением работ. Коммунальщики свяжутся со специализированной организацией, сотрудники которой проведут диагностику системы и устранят причину поломки. Жителям не нужно за это платить – все расходы уже заложены в единый платежный документ.

Госжилинспекция контролирует, чтобы управляющие компании соблюдали обязательные требования по содержанию лифтов в многоквартирных домах. В частности, проверяет наличие договора на их техническое обслуживание и освидетельствование, следит за сроками и качеством проведения ремонтных работ.

Только за май 2021 года инспекторы проконтролировали исполнение управляющими организациями 48 заявок собственников жилья в многоквартирных домах Дзержинского. 48% из них решены некачественно: либо организация вовремя не ответила заявителю, либо не взяла заявку в работу, либо истек срок ее исполнения, а лифт по-прежнему не функционировал. Во всех указанных случаях Госжилинспекция подключилась к решению вопроса и содействовала устранению нарушения.

На основании собранной статистики инспекторы составили рейтинг муниципалитетов по качеству исполнения управляющими организациями заявок жителей о необходимости ремонта лифтового оборудования. Дзержинский занял в нем 50 место.