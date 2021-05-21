РИАМО - 21 мая. Онлайн-формат позволил в шесть раз увеличить количество участников общественных обсуждений по различным градостроительным проектам, проводимых в столице, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Если говорить о градостроительном проектировании будущего, то, очевидно, мы все больше будем ориентироваться на потребности населения. А значит, без соучастного проектирования не обойтись. Участие жителей в вопросах городского развития давно стало реальностью, и в будущем эта тенденция сохранится», – сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская.

По ее словам, проделана колоссальная работа по переводу публичных слушаний в онлайн-формат. Из-за этого в электронных общественных обсуждениях приняли участие в шесть раз больше горожан, чем в очных слушаниях.

«Это говорит об эффективности взаимодействия москвичей с градостроителями в онлайн-формате, а значит, оно продолжится и будет еще более активным», – добавила Княжевская.

Общественные обсуждения градостроительных проектов на сайте проекта «Активный гражданин» не требуют личного присутствия, поэтому принять участие в них можно удалено и в любое удобное время.

Для удобства жителей на «Активном гражданине» размещены адаптированные для восприятия сложные градостроительные документы.