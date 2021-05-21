РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 мая. Управляющие организации городского округа Дзержинский в 2021 году отработали 52 заявки жителей в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО) по поводу различных нарушений в содержании кровель многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Это на 73% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Работу с обращениями по данным вопросам Госжилинспекция контролирует в региональном Центре управления регионом (ЦУР).

«Губернатор Московской области в своем ежегодном обращении подчеркнул, что разбор жалоб и обращений жителей, в том числе в ЦУРе – ключевая задача, которая уже никому не кажется скучной и рутинной работой. Поскольку от состояния кровель многоквартирных домов напрямую зависит здоровье и настроение людей, сохранность их имущества, мы держим эти работы на особом контроле», – сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Обращения жителей в ЕДС МО принимаются по пяти подкатегориям: «Неисправность систем водоотведения», «Неисправность кровельного покрытия», «Несвоевременная очистка от мусора кровли и козырьков над подъездами», «Протечки кровли», «Наледь и сосульки на кровле». Наибольшее количество заявок из Дзержинского с начала года закрыты в двух последних подкатегориях – 21 и 20 соответственно.

Федина напомнила, что полная замена кровельного покрытия относится к работам капитального характера и проводится в теплое время года. Однако локальные ремонты в местах протечек должны начинать в течение суток после их выявления – так гласят правила и нормы технической эксплуатации жилфонда.

В случае несоблюдения данных требований необходимо обратиться в свою управляющую организацию, а при отсутствии реакции – в ЕДС МО. Заявку на портале: eds.mosreg.ru УК обязаны принять в течение 24 часов, а затем выполнить в регламентированные сроки. Исполнение находится под контролем Госжилинспекции, а заявитель должен согласовать выполненные работы для закрытия заявки.