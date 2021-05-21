РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 мая. Временно исполняющий обязанности главы Дзержинского Сергей Будкин поздравил школьницу Тамару Головкину с победой в областном конкурсе по правам человека.

Подведение итогов и церемония награждения состоялись накануне по видеоконференцсвязи.

«Дзержинский богат на таланты. У нас есть маленькая звездочка. Ей всего 9 лет, а она уже радует успехами родителей, нас и прославляет город. Ученица третьего класса лицея №3 Тамара Головкина стала победителем ежегодного областного конкурса «Права человека – глазами ребенка», – написал Будкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пояснил, что 2021 год стал для конкурса юбилейным – ему исполнилось 15 лет. На протяжении года учащиеся с 1 по 11 классы готовили творческие и исследовательские работы, посвященные актуальным правовым темам. В этом раз на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 95 исследовательских и 209 творческих работ из 46 подмосковных муниципалитетов.

«Как узнать о праве на труд? Конечно, на примере знакомства с профессией мамы. Мама Тамары Головкиной, кстати, тоже Тамара – иконописец. Ученица лицея №3 в своей работе рассказала о том, что это за профессия, а также сочинила стихотворение о маминой профессии и даже сняла целый фильм. Исследовательская работа понравилась комиссии и получила достойную награду – диплом I степени. Тамара, спасибо вам за упорство! Рад, что в нашем городе живут такие юные таланты», – уточнил Будкин.

Он подчеркнул, что Головкина представляла свой проект и два года назад. Работа была достойной, но не получила номинаций. По словам Будкина, девочка не расстроилась и теперь стала победительницей.