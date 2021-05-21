РИАМО - 21 мая. Два кольца из белого золота с бриллиантами общей стоимостью более 1 млн рублей украли из ювелирного магазина на 2-й Рыбинской улице на востоке столицы, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Полицейские установили, что 16 мая неизвестный под предлогом покупки ювелирных изделий, воспользовался моментом, когда его никто не видел, украл указанные кольца и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

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