РИАМО - 21 мая. Станция Москва-Сортировочная Киевского направления Московской железной дороги теперь называется Поклонная. Станция находится рядом с Поклонной улицей и Поклонной горой, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В 2022 году эту станцию перенесут ближе к станции метро «Парк Победы». Таким образом, здесь появится новый современный вокзал с быстрой пересадкой на подземку.

Благодаря переносу станции улучшится транспортная доступность для жителей микрорайона Сетунь – им станет удобнее добираться до новой станции, а сейчас им приходится доезжать до остановки на автобусе. Будет также обустроен безопасный и удобный пешеходный переход через железную дорогу, которая разделяет районы Раменки и Дорогомилово.

Новый вокзал войдет в МЦД-4. Для запуска нового направления Московских центральных диаметров соединяют Белорусское и Киевское направления МЖД. Там также появятся две новые станции – Тестовская и Кутузовская.