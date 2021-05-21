РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 мая. В Дзержинском 22 мая пройдет традиционный турнир по дзюдо памяти первого главы муниципалитета Виктора Доркина, сообщил временно исполняющий обязанности главы округа Сергей Будкин.

«Более 120 спортсменов из Севастополя, городов России, Москвы и Московской области встретятся на татами XХII традиционного турнира по дзюдо памяти первого главы Дзержинского Виктора Ивановича Доркина. Он пройдет 22 мая. Начало в 13:00 по адресу: улица Спортивная, дом №3, строение 1», – написал Будкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пояснил, что в 2020 году международный турнир не проводили из-за пандемии. По этой же причине в текущем году в соревнованиях не примут участие спортсмены из городов-побратимов.



Первый международный турнир состоялся 22-23 мая 1999 года. Идея выхода местной спортшколы на мировой уровень родилась у Виктора Доркина после посещения им спортивного праздника и турнира, посвященного 20-летию спортивной школы в декабре 1998 года.



День открытия турнира был выбран Доркиным – 22 мая День Святителя Николая, престольный праздник Николо-Угрешского монастыря. Именно в этот день в городе много гостей.



После гибели Доркина турнир стал называться Международным турниром памяти первого главы города В.И. Доркина, почетного гражданина города Дзержинский, почетного члена клуба «Союз».