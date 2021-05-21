РИАМО - 21 мая. Строительство станции «Давыдково» на юго-западе Большой кольцевой линии Московского метрополитена завершено на 65%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«10-метровый тоннелепроходческий щит «Надежда» завершил проходку более 1360 м двухпутного перегона между строящейся станцией «Давыдково» и переходной камерой у будущей станции «Аминьевская» БКЛ метро. Сама станция «Давыдково» готова уже примерно на 65%», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Там сейчас полным ходом идут отделочные работы и монтаж инженерных систем. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что трасса тоннеля прошла в неустойчивых грунтах с водонасыщенными песками и мягкопластичными глинами и суглинками, под зоной жилой застройки запада столицы и пересекла по пути Аминьевское шоссе и реку Сетунь.

По его словам, перед этим щит «Надежда» связал тоннелем «Кунцевскую» и «Давыдково» БКЛ московского метро, откуда продолжил строительство двухпутного перегона.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проходка тоннелей на юго-западном участке БКЛ полностью завершена. Все станции на участке планируют достроить в текущем году. Они улучшат транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского.

Большая кольцевая линия московского метро станет самой протяженной в мире. Длина БКЛ составляет 70 км, на ветке разместится 31 станция. Данная линия позволит объединить периферийные районы мегаполиса.

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