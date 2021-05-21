РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 мая. Трое школьников из Королева стали призерами Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», сообщает пресс-служба городской администрации.

В конкурсе приняли участие 1 460 человек из 75 регионов России. Лидерами по числу финалистов стали Москва, Ставропольский край, Московская область, Самарская область и Республика Татарстан.

Школьники из Королева стали победителями и призерами конкурса. Ученик 9 класса Максим Васильев из лицея №5 победил по направлению «Современная энергетика». Десятиклассники Виталий Корнилов из лицея №19 и Артем Бутымов из гимназии №18 стали призерами в своих направлениях.

Победители и призеры поедут в Сочи, где примут участие в научно-технологической программе образовательного центра «Сириус».