РИАМО - 21 мая. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что в стране ситуация с коронавирусом остается напряженной, регионы сами должны принимать решения по ограничениям. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава российского Минздрав также подчеркнул важность обеспечения возможности привиться тем людям, которые направляются на лечение.

По последним данным, в России выявлено 4 974 908 случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве 1 148 508 случаев заражения.

18 января в России началась масштабная вакцинация от коронавируса. Прививки делают бесплатно и добровольно.

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