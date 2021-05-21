РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 мая. Глава Королева Александра Ходырев 27 мая ответит на вопросы жителей в прямом эфире, сообщает пресс-служба городской администрации.

Прямой эфир состоится в 19:00 на телеканале «Королев-ТВ». Эфир пройдет в новом формате.

В режиме онлайн пройдет включение с трех точек в городе. Вопросы жители смогут задать из Центрального парка, с обновленной набережной озера в микрорайоне Юбилейный и со стадиона «Первого мая» в микрорайоне Первомайский.

Можно записать видеообращение и отправить его на электронную почту: peremeny@korolev.ru. Кроме того, свои вопросы можно задавать уже сейчас в комментариях под постом на странице главы в Instagram, а также во время эфира, позвонив в студию телеканала по телефону: 8(495)123-32-23.