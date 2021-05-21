РИАМО - 21 мая. Санитарные инспекторы проверили 83 ресторана быстрого питания «Макдоналдс» в Москве, выявили в 33 из них нарушения в области профилактики коронавируса, а 2 опечатали за грубые нарушения, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Временно опечатали «Макдоналдс» по адресу: ул. Хабаровская, д.15, стр.1 на востоке Москвы и по адресу: ул. Зеленодольская, д.38 на юго-востоке города.

В 33 ресторанах не обеспечен контроль за социальной дистанцией на входе, при обслуживании и посадке посетителей, при входе не меряют температуру и не проверяют наличие маски и перчаток, не предлагают средства индивидуальной защиты.

В течение дня температуру сотрудников не измеряют, они работают без перчаток и со спущенными масками. В должной мере не обеспечена дезинфекция поверхностей. Не представлены все документы по обработке вентиляции, не организован централизованный сбор использованных масок и перчаток. Также отсутствует информация о сотрудниках, которые переболели и вакцинировались от Covid-19.

По итогам проведенного мониторинга генеральный директор «Макдоналдс» в России провел совещание с руководителем управления Роспотребнадзора, на которой сформировали основные рекомендации и предложения по незамедлительному устранению нарушений.

Рейды Роспотребнадзора в местах массового скопления людей будут продолжаться в столице, в том числе в вечернее время и по выходным.

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