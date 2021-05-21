РИАМО - 21 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников подмосковных школ с последним звонком и рассказал им, в чем заключается формула успеха.

«Добрый день, дорогие выпускники. Сегодня последний звонок. Все вы и родители обязательно запомните этот радостный и очень волнительный день. Каждый из вас имеет свои планы, думает о важных переменах, которые произойдут во взрослой жизни», - написал Воробьев на своей странице в «ВКонтакте».

Он отметил, что совсем скоро сегодняшние 11-классники начнут самостоятельный, свободный и очень ответственный путь. Губернатор пожелал выпускникам, вне зависимости от выбранной профессии, всегда встречать на пути людей, которые будут вдохновлять, у которых можно будет учиться.

«Жизнь – это борьба, и для того чтобы в ней победить, найти любимое дело, реализовать себя, нужно быть сильным и много работать, уметь общаться с людьми, строить отношения, стремиться узнать что-то новое. Всегда с улыбкой встречайте трудности и преодолевайте их. В этом и заключается формула успеха», - добавил Воробьев.

Он напомнил выпускникам, сколько сил в них вложили родители и учителя.

«Я хочу поблагодарить их за поддержку, а вам, нашим дорогим выпускникам, желаю успехов на экзаменах, удачи, вдохновения и всего самого доброго. Только вперед!» - заключил Воробьев.

Последние звонки в Московской области пройдут в традиционном очном формате 21 или 22 мая, точную дату выберут в каждой школе. Выпускные школам предложено провести 25 или 26 июня.

Выпускникам Подмосковья рассказали, как будут проходить экзамены в 2021 г>>