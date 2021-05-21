РИАМО - 21 мая. Колокольню 1895 года постройки и каменную ограду с воротами и башнями 1900 года передали в собственность Казанскому женскому монастырю в деревне Колычево подмосковного городского округа Егорьевск, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Передача объектов религиозного назначения произошла очень быстро – здание колокольни, которое ранее использовалось областным учреждением социального обслуживания «Колычевский психоневрологический интернат», высвободили и подготовили документы к передаче имущества», - сказал зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Казанский Колычевский женский монастырь был открыт в 1885 году постановлением Священного Синода. К моменту закрытия монастыря в 1919 году там было более 200 сестер.

В советское время и до 2005 года на территории монастыря находился психоневрологический интернат. Тогда монастырь решили возродить, и ему в собственность передали храм и часть колокольни. Передача имущества монастырю продолжается.