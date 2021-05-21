РИАМО - 21 мая. Полицейские в Можайске задержали подозреваемых в осквернении памятника павшим в Великой Отечественной войне, преступников помогла поймать система видеонаблюдения «Безопасный регион», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что двое мужчин распивали спиртные напитки, употребляли продукты питания и грелись у огня на Мемориале «Вечный огонь», расположенном на улице Клементьевская», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что незамедлительно на месте происшествия были задержаны двое местных жителей в возрасте 38 и 40 лет.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.