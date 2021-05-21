РИАМО - 21 мая. Жилой дом по программе реновации старого жилфонда по адресу: Флотская улица, дом 68, корпус 2 на севере столицы стал 27-м домом по программе, который внесли в Росреестр с начала года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Новостройка на Флотской улице стала 27 домом, поставленным на кадастровый учет московским Росреестром с начала года. Тем самым количество домов, оформленных в рамках программы реновации с января по апрель, сравнялось с общим показателем всего прошлого года», — сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Общая площадь нового односекционного дома составляет 13,9 тыс. кв. м. Здание рассчитано на 161 семью, в нем предусмотрены 23 однокомнатные, 115 двухкомнатных и 23 трехкомнатные квартиры.

Первый корпус дома поставили на учет в апреле. Общее количество квартир – 322. По словам Майданова, в этом году на севере Москвы кадастровые номера получили пять новостроек по реновации: на Астрадамском проезде, Ангарской улице и Дмитровском шоссе. Их общая площадь составляет порядка 277 тыс. кв. м, где предусмотрено 3 305 квартир. Как по площади, так и по количеству заносимых в Росреестр домов САО входит в тройку лидеров среди столичных округов. Его опережают северо-восток и запад столицы.

Сейчас в Москве строится 174 дома по реновации площадью 2,8 млн кв. м, еще 93 дома площадью 1,8 млн кв. м. находятся на стадии проектирования. С начала программы реновации в столице ввели в эксплуатацию 113 домов по реновации площадью 1,3 млн кв. м.

Программа реновации, в рамках которой расселят 5 175 домов, где проживает порядка 1 млн москвичей, была утверждена в 2017 году.

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