РИАМО - 21 мая. Занятия столичного образовательного проекта «Бизнес-уик-энд» для начинающих предпринимателей начнутся 24 мая, для слушателей подготовили преакселерационную и акселерационную программы. Об этом сообщила пресс-служба московского департамента предпринимательства и инновационного развития.

Принять участие в данных программах могут горожане от 17 до 30 лет.

«Проект «Бизнес-уик-энд» реализуется с 2018 года и включает в себя разные практико-ориентированные программы. Например, преакселератор - это базовый курс, он рассчитан на тех, кто хотел бы открыть свое дело. А акселератор - более продвинутая программа, предназначенная для уже действующих предпринимателей», - сказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Курс преакселератора состоит из десяти занятий и проводится в течение 35 дней. Их будут проводить несколько раз в неделю на площадках мегаполиса, например, в «Цифровом деловом пространстве» и «Технограде». Обучение может пройти один человек или проектная команда.

Участники данного курса смогут изучить основы предпринимательства, проработать бизнес-идеи вместе с наставниками, постигнуть финансовые и юридические аспекты.

В конце курса все участники презентуют свои проекты на оценку экспертной комиссии.

Акселерационная программа проекта разработана для тех, у кого уже есть небольшой опыт в ведении бизнеса. Участвовать в данной программе могут субъекты малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в столице и имеющие команду от трех до пяти человек.

Программа рассчитана на шесть недель. Прогнозируется, что обучение по ней смогут пройти свыше 500 молодых предпринимателей (порядка 180 команд). Все участники смогут индивидуально проработать свои проекты под руководством наставников и экспертов.

Также в рамках программы молодые бизнесмены просчитают финансовую модель и разработают бизнес-план на один год.

После окончания акселерационной программы 30 лучших команд презентуют свои проекты инвесторам, представителям кредитно-финансовых учреждений и компаний, поддерживающих предпринимателей.

Подать заявку на участие в программах можно после регистрации на портале Business Update.

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