РИАМО - 21 мая. В Москве продолжается вакцинация от коронавируса, тем, кто еще не привился, следует задуматься над этим, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее столичный градоначальник встречался с активистами северо-востока Москвы.

«Говорили о перспективах развития города в целом и конкретных районов СВАО. И, разумеется, затрагивали волнующую всех тему окончательной победы над пандемией», — написал Собянин в своем личном блоге.

На встрече с молодыми людьми Собянин отметил, что в стационарах сейчас находятся около 9 тыс. пациентов.

«Обидно, что мы уже почти полгода не имеем ограничений по прививкам. Мы первые в мире практически открыли свободную прививочную кампанию», — сказал Собянин.

Он отметил, что процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, добавив, что в Европе прививка стоит по 1,5 тыс. - 2 тыс. евро. В Москве же привиться можно бесплатно.

«За весь период времени привилось 1,3 млн человек из 12 млн жителей», — сказал Собянин.

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