РИАМО - 21 мая. Делегация из столицы на фестивале «Российская студенческая весна» заняла призовые места, награды была завоеваны в разных творческих направлениях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Делегация Москвы получилась яркой, самобытной, а главное — талантливой, и полученные награды тому подтверждение. Мы рады, что молодежи, которая принимает участие в конкурсе, становится все больше, а проекты — разнообразнее», — сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Московская делегация завоевала награды в хореографическом, вокальном, театральном и инструментальном направлениях, в номинации «Оригинальный жанр», а также взяла Гран-при в новом направлении «Научный слэм».

В этом году в фестивале приняли участие более 3,5 тыс. участников из 75 регионов России. Лауреатами фестиваля стали 347 финалистов, а всего в программе было представлено 1246 конкурсных работ, что стало рекордом за 29 лет существования фестиваля.

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