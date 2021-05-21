РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мая. В Красногорске провели общественные обсуждения концепции благоустройства экопарка «Губайловский», жители проголосовали за сохранение природной территории в существующем виде, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Мероприятие инициировала Общественная палата горокруга по просьбам горожан. В мероприятии приняли участие председатель Общественной палаты муниципалитета Владимир Тонкоев, замглавы администрации округа Евгений Владимирский, директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун, представитель министерства благоустройства Московской области Андрей Евланов, члены Общественной палаты Красногорска и жители.

В начале мероприятия все желающие могли высказаться по поводу концепции модернизации парка. Большинство выразили мнение, что экопарк необходимо оставить в нынешнем виде и сохранить его природную составляющую.

Затем участникам предложили проголосовать по поводу каждого из восьми предложенных элементов благоустройства.

За детскую площадку в экостиле проголосовал 31 человек, против – 113. За домики для барбекю было отдано четыре голоса, остальные против. Также подавляющим большинством голосов жители решили, что в парке не нужны площадки для уличного футбола, настольного тенниса и шахмат, сцена, сухой пляж с шезлонгами и домик-мастерская для мастер-классов.

«Коренные жители, которые пользуются этим парком, гуляют в нем, некоторые десятилетиями, приняли такое решение. В ответ мы принимаем решение о том, что будет некий мораторий на проведение всех этих мероприятий – это позиция главы округа Алексея Спасского», - сказал Владимирский.

Он добавил, что в дальнейшем все изменения, касающиеся экопарка, будут прорабатываться по инициативе жителей.

«Естественно, этот процесс будет немного дольше, чем когда мы, как администрация, являемся инициаторами перемен. Дальше, возможно, нужно будет развить общественный совет при парках Красногорска, чтобы в нем было больше представителей разных категорий жителей», - отметил Владимирский.