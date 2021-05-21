РИАМО - 21 мая. Из-за проведения инженерных работ на улице Барклая в Промышленном проезде временно ограничат движение, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 25 мая по 16 июня ограничат движение по одной полосе на участке Промышленного проезда в районе дома 6, строения 3 на улице Барклая.

Также с 17 июня по 8 июля - на участке от дома 6, строения 3 до дома 6, строения 5 на улице Барклая.

Движение будет сохранено по одной полосе, парковка на участке будет недоступна.