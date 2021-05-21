РИАМО - 21 мая. На портале mos.ru можно будет узнать результаты собеседования и сочинения, которые прошли в дополнительный период у выпускников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Девятиклассники прошли итоговое собеседование, а 11-классники итоговое сочинение (изложение). Результаты этих испытаний допускают школьников к итоговым экзаменам.

«17 мая в дополнительный срок итоговое собеседование прошли более 400 участников. Итоговое сочинение в дополнительный срок 19 мая написали свыше 500 человек», - сказала руководитель регионального центра обработки информации Москвы Оксана Карклина.

Она уточнила, что всего в итоговом собеседовании приняли участие более 94 тыс. учеников, а в написании итогового сочинения — около 68 тыс. выпускников.

Дополнительные сроки сдачи предэкзаменационных сочинения и собеседования были предусмотрены для тех, кто не смог сделать это в основное время по уважительным причинам или получил незачет.

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