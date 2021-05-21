РИАМО - 21 мая. Часть территории бывшей промышленной зоны Чертаново реорганизуют в рамках проекта «Индустриальные кварталы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Площадь участка в бывшей промзоне Чертаново составляет 8,56 гектара. Здесь планируется возвести высокотехнологичные и экологичные производства, технопарк, здания общественно-делового назначения, также появится соответствующая инфраструктура», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Реализация этого проекта позволит городу получить более 4,6 тыс. рабочих мест. Ожидаемый объем инвестиций составит 5,4 млрд рублей, а бюджетный эффект — 1,7 млрд рублей в год.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, площадь промышленной застройки будет больше 120 тыс. кв. м, а срок реализации проекта замет девять лет.

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