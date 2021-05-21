РИАМО - 21 мая. Худеть к лету слишком стремительно опасно для здоровья, лучше не садиться на экспресс-диеты, сообщила диетолог Алена Барредо.

Она рассказала, что в преддверии летнего сезона лучше всего начинать худеть с помощью уменьшения потребляемых калорий.

«Экспресс-диеты, различные моно-диеты – это не очень хорошая история. Они негативно отражаются на метаболизме, на синтезе жиросжигающих гормонов, поэтому я за простое снижение калорий. Если вы переедали, перейдите на меньшие порции. Обратите особое внимание на ужин. Его лучше перенести на более ранний срок», — сказала Барредо в эфире радио Sputnik.

Также она посоветовала добавлять на ужин больше овощей и нежирного белка. Специалист напомнила, что быстрое похудение – это всегда стресс, который может обернуться набором веса.

По словам врача, снижение калорийности в течение месяца позволит не только снизить вес, но сделать это без вреда для здоровья.

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