РИАМО - 21 мая. На mos.ru возобновилась запись на спортивное тестирование детей, эта процедура помогает родителям подобрать для ребенка наиболее подходящий вид физической активности, сообщается на официальном сайте мэра столицы.



«Портал mos.ru позволяет записаться на тестирование наиболее простым и комфортным способом. С сентября 2017 года москвичи воспользовались онлайн-записью более 16 тыс. раз», — сказал заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов.



В марте 2020 года спортивные учреждения и центры тестирования при них не работали из-за пандемии коронавирусной инфекции.



Тесты проходят бесплатно. В них могут принять участие дети от 5,5 до 12 лет. Центры тестирования работают по будням с 9:00 до 18:00.



На данный момент записаться можно в пять центров.

Не спорт, а борьба за будущее породы: как живет столичный ипподром>>