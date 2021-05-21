РИАМО - 21 мая. За месяц число новых пользователей электронной медицинской карты выросло в два раза после запуска автоматического доступа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В прошлом месяце по решению мэра Москвы всем пользователям с полной учетной записью на mos.ru автоматически открыли доступ к электронной медкарте. Автоматический доступ позволяет не ждать несколько дней проверки данных, а сразу же начать следить за своим здоровьем со смартфона. Нововведение уже принесло свои плоды. За прошедший месяц более 250 тыс. горожан начали пользоваться ЭМК — то есть в два раза больше москвичей впервые обратились к сервису», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Желающие сделать учетную запись полной могут воспользоваться подтвержденными аккаунтами на портале gosuslugi.ru или с помощью Сбер ID.

При входе в личный кабинет необходимо выбрать «Госуслуги» или «Войти по Сбер ID», или посетить любой центр госуслуг «Мои документы», предъявить паспорт и заполнить заявление с указанием номера СНИЛС.

Как москвичу получить доступ к электронной медкарте>>