РИАМО - 21 мая. В России запустили платформу «Мошеловка», которая поможет выявлять мошенников и бороться с ними, пишет в пятницу газета «Известия».

Ресурс покажут на Российском интернет-форуме. Он поможет потерпевшим рассказать о краже, узнать алгоритм действий и всю необходимую информацию о преступных схемах.

Систематизировать сообщения и передавать агрегированные данные в ЦБ и правоохранительные органы будут эксперты и волонтеры. Специалисты считают, что «Мошеловка» будет эффективной, если в ее работу вложат достаточно денег и времени.

Эффективность ресурса можно будет оценивать по тому, насколько он поможет сформировать у граждан привычку сообщать о происшествиях в полицию.

«Мошенничество — очень гибкое явление. Каждый день появляются новые схемы и все больше пострадавших. Зачастую люди теряются, когда становятся жертвами злоумышленников, не знают, куда обращаться, как себя вести. Наши мониторинги показывают, что большинство из них, особенно если ущерб не такой большой, даже не обращается в правоохранительные органы, поскольку не верит, что мошенников найдут и вернут деньги», — сказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

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