РИАМО - 21 мая. За последние 10 лет москвичам не понадобилось собирать более 400 млн документов, это стало возможным с помощью цифровизации услуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Практически все необходимые сведения органы власти получают друг у друга в электронном виде, так что горожанам не приходится самим собирать справки и выписки», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он отметил, что создание и развитие базового регистра, который появился в мае 2011 года, позволило Москве перевести многие госуслуги в электронный вид.

Сейчас эта система обеспечивает ведомствам доступ к сотням видов документов: справкам, выпискам и другим сведениям. Все они необходимы для оказания жителям столицы государственных услуг.

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