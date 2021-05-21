РИАМО - 21 мая. Плотность движения на дорогах Москвы в пятницу утром оценивается в три балла, но пробки могут вырасти до 6 баллов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры столицы.

К вечеру на дорогах столицы прогнозируют пробки в 7-8 баллов из 10 возможных.

В настоящий момент движение затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Движение не затруднено пока на Ленинградском шоссе, Волоколамское шоссе и проспекте Маршала Жукова.