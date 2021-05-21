РИАМО - 21 мая. За семь лет работы портала «Активный гражданин» было собрано более 150 миллионов мнений москвичей по поводу городских инициатив, которые привели к 3,4 тыс. реализованных решений, на портале зарегистрировались более 5 млн пользователей, сообщает пресс-служба проекта ГКУ «Новые технологии управления».

«За семь лет «Активный гражданин» стал одним из самых масштабных электронных проектов Москвы. Недавно его аудитория превысила отметку в пять миллионов человек, а количество реализованных решений жителей приближается к 3,5 тысячам. Это впечатляющий показатель и заслуга каждого участника проекта. Своей активностью и инициативностью вы помогаете делать лучше дворы и улицы, кварталы и целые районы, а с ними и весь наш город», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Проект начал работу в мае 2014 года, чтобы жители города участвовали в голосовании и опросах по развитию городской среды и решали, как она будет меняться. В том году на портале зарегистрировались более 790 тыс. пользователей. Что изменилось в Москве после голосований, можно посмотреть на онлайн-карте.

За участие в голосованиях люди получали баллы, которые тратили на сувениры и подарки. В 2020 году добавилась опция, которая позволяет перечислять баллы на благотворительность.

«На базе «Активного гражданина» мы создаем новые полезные и востребованные сервисы для горожан. Сегодня этот проект — универсальный инструмент, который помогает москвичам решить множество задач», — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Более 50 сервисов, которые появились на mos.ru в электронном виде, выбрали на портале «Активный гражданин». А с 2018 года начал работать пилотный проект «Электронный дом».

Также москвичи получили доступ к электронной медкарте, на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Своими голосами граждане поддержали ремонт 137 московских поликлиник. Было благоустроено более двух тысяч дворов.

Горожане голосовали за внешний вид новых станций метро: «Стромынки», «Ржевской», «Шереметьевской», «Солнцева» и «Новопеределкина».

На портале жители столицы могут участвовать в развитии транспортных объектов. Например, так выбрали название для южного дублера Кутузовского проспекта. Магистраль назвали в честь героя Отечественной войны 1812 года генерала Дорохова.

Участвовать в голосованиях на портале «Активный гражданин» можно в одноименном мобильном приложении или на сайте ag.mos.ru.

Участники «Активного гражданина» высоко оценили развитие столичных центров госуслуг>>