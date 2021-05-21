РИАМО - 21 мая. Вычет из НДФЛ на покупку жилья в России можно будет получить проще, важную информацию о человеке будут предоставлять банки, сообщает Nation News.

С пятницы владельцам квартир не понадобится заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы, чтобы получить вычеты по расходам на покупку жилья или погашения процентов по ипотеке.

ФНС будет получать нужную информацию из банков, которые смогут присоединиться к такому обмену.

Помимо этого, сократили сроки проверки права на вычеты и возврата средств. Теперь этот период занимает не 4, а 1,5 месяца. Налогоплательщики будут оформлять имущественные и инвестиционные вычеты по НДФЛ на сайте ФНС.

Как самозанятым получить дополнительный налоговый вычет>>