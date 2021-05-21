РИАМО - 21 мая. Информация о том, что в микрорайоне Левобережный городского округа Химки заминированы 4 школы, не подтвердилась, ранее об этом сообщил неизвестный, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Поступил анонимный звонок с угрозой минирования всех школ на территории микрорайона Левобережный городского округа Химки», - говорится в сообщении.

Информация об угрозе минирования СОШ № 29, гимназии № 16, лицея №6 и Детской школы искусств им. А.Н. Верстовского поступила в 10:55 20 мая.

Всего из учреждений эвакуировали 1507 человек. В 13:35 завершилось обследование зданий и прилегающей территории. Взрывоопасных веществ и предметов не обнаружили. Угроза оказалась ложной.

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