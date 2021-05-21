РИАМО - 21 мая. В пятницу в Московском регионе ожидают небольшой кратковременный дождь, максимальная температура воздуха составит плюс 21 градус, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве столбики термометра поднимутся до плюс 17 - плюс 19 градусов, по области до плюс 16 - плюс 21 градуса.

Скорость порывов ветра может достигать 15 м/с. Атмосферное давление достигнет отметки 742 мм. рт. Влажность воздуха составит порядка 50%.

Такие погодные условия будут комфортны для большинства людей. Температура воздуха и давление будут близки к значениям климатической нормы.