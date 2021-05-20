РИАМО - 20 мая. Профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, адвокат Марина Буянова считает, что несовершеннолетнему соискателю работы, который достиг трудового возраста, необходимо помнить три ключевых момента, чтобы его не обманули при приеме на работу, сообщает «Вечерняя Москва».

«Несовершеннолетний работает по сокращенному графику; подросткам не разрешается заниматься опасной деятельностью; с юными соискателями работодатель не может заключать договор о полной материальной ответственности», — сказала эксперт.

Несовершеннолетним перед поиском работы советуют прочитать раздел Трудового кодекса РФ, который посвящен особенностям заключения трудового договора с лицами моложе 18 лет.

При возникновении внештатных ситуаций всегда можно обратиться за бесплатной консультацией.